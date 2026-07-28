Трамп пригрозил возобновить масштабные удары по Ирану в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить масштабную военную операцию против Ирана, если текущие переговоры не приведут к результату.

В интервью изданию Axios американский лидер сообщил о продолжающихся интенсивных переговорах с Тегераном.

«Мы ведем интенсивные переговоры с Ираном, и если они закончатся неудачей, мы вернемся к широкомасштабной военной операции. Я откликнулся на просьбу посредников дать шанс переговорам с Ираном. Я не буду давать много времени на переговоры», — заявил Трамп.

Президент США не уточнил, какой именно срок отведен на дипломатические усилия. При этом он подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса Вашингтон готов вернуться к военному сценарию.

Переговоры между сторонами продолжаются.