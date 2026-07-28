Трамп пригрозил возобновить масштабные удары по Ирану в случае провала переговоров
Президент США заявил, что не намерен давать сторонам много времени на достижение договоренностей.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить масштабную военную операцию против Ирана, если текущие переговоры не приведут к результату.
В интервью изданию Axios американский лидер сообщил о продолжающихся интенсивных переговорах с Тегераном.
«Мы ведем интенсивные переговоры с Ираном, и если они закончатся неудачей, мы вернемся к широкомасштабной военной операции. Я откликнулся на просьбу посредников дать шанс переговорам с Ираном. Я не буду давать много времени на переговоры», — заявил Трамп.
Президент США не уточнил, какой именно срок отведен на дипломатические усилия. При этом он подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса Вашингтон готов вернуться к военному сценарию.
Переговоры между сторонами продолжаются.
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