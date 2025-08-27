  • 27 Августа, 08:43

Музей Кастеева в Алматы закрывается на ремонт

Он не будет работать три месяца.

Фото: arthive.net

Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева в Алматы сообщил о временном закрытии, передает BAQ.KZ. В связи с продолжающимися ремонтными работами музей не будет принимать посетителей до декабря текущего года.

В администрации отметили, что меры связаны с улучшением условий для гостей и повышением качества обслуживания.

Благодарим вас за понимание и постоянную поддержку, приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в официальном сообщении.

В январе 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев присвоил музею статус национального. Основанный в 1976 году, музей имени Кастеева считается крупнейшим художественным музеем Казахстана. Его фонды включают произведения западноевропейского, русского и восточного искусства, а также богатое собрание национального наследия. При музее работает Малая академия искусств "Асем Алем".

