В Обнинске на базе первой в мире АЭС действует отраслевой мемориальный комплекс. Электростанция привлекает внимание любителей "атомного туризма" со всего мира. Корреспондент BAQ.KZ побывала в комплексе и подготовила фоторепортаж.

26 июня 2024 года исполнилось 70 лет со дня запуска первой в мире атомной электростанции. Ее мощность составляла всего 5 тысяч киловатт, поэтому электроэнергию станция вырабатывала недолго — всего первые пять лет. После этого она стала важной экспериментальной площадкой, где проводились исследования и испытания, позволившие развивать атомную энергетику, подводный и ледокольный флот, космические установки и ядерную медицину.

АЭС проработала без аварий 48 лет и была остановлена в 2002 году. В 2009 году на ее базе был создан Отраслевой мемориальный комплекс. Снаружи здание АЭС мало похоже на промышленный объект — оно скорее напоминает административное здание или дом культуры.

В коридорах комплекса представлены экспозиции, посвященные этапам развития атомной энергетики, устройству АЭС, применению ядерной медицины и технологиям для флота и космоса. Материалы сопровождаются схемами, фотографиями и видеороликами.

На лестничных пролетах станции можно увидеть витражи 1964 года, созданные к юбилею запуска АЭС. Они были полностью отреставрированы.

Центральный пульт управления Первой АЭС считался "мозгом" станции. Здесь дежурные контролировали все процессы: расход воды и пара, давление, температуру, мощность и другие показатели. На большом щите располагались десятки кнопок, тумблеров и шкал разных форм и цветов.

Работа на пульте требовала от сотрудников не только контроля за оборудованием, но и постоянных расчетов. Физики должны были сохранять сосредоточенность и внимательно следить за всеми показателями.

Сердцем станции является реакторный зал, где под массивной крышей на глубине девяти метров размещён уран-графитовый реактор на тепловых нейтронах.

Кабинет начальника АЭС сохранил свой первозданный вид: здесь стоят корабельные часы — подарок флота, а в шкафах хранятся бюллетени, чертежи и журналы, отражающие дух времени.

Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством.

Первая атомная электростанция в Обнинске стала отправной точкой мировой ядерной энергетики. Опыт ее эксплуатации позволил ученым расширить исследования и применить атомные технологии в самых разных сферах — от энергетики до флота и космоса.

Обнинск — город областного значения на севере Калужской области. В 2000 году он получил статус первого наукограда России. Сегодня здесь расположены научные организации и Техническая академия Росатома, занимающаяся подготовкой специалистов для отрасли.

