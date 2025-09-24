Музей первой атомной электростанции в Обнинске. Фоторепортаж
Станция вырабатывала электроэнергию мощностью 5 тысяч киловатт.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Обнинске на базе первой в мире АЭС действует отраслевой мемориальный комплекс. Электростанция привлекает внимание любителей "атомного туризма" со всего мира. Корреспондент BAQ.KZ побывала в комплексе и подготовила фоторепортаж.
26 июня 2024 года исполнилось 70 лет со дня запуска первой в мире атомной электростанции. Ее мощность составляла всего 5 тысяч киловатт, поэтому электроэнергию станция вырабатывала недолго — всего первые пять лет. После этого она стала важной экспериментальной площадкой, где проводились исследования и испытания, позволившие развивать атомную энергетику, подводный и ледокольный флот, космические установки и ядерную медицину.
АЭС проработала без аварий 48 лет и была остановлена в 2002 году. В 2009 году на ее базе был создан Отраслевой мемориальный комплекс. Снаружи здание АЭС мало похоже на промышленный объект — оно скорее напоминает административное здание или дом культуры.
В коридорах комплекса представлены экспозиции, посвященные этапам развития атомной энергетики, устройству АЭС, применению ядерной медицины и технологиям для флота и космоса. Материалы сопровождаются схемами, фотографиями и видеороликами.
На лестничных пролетах станции можно увидеть витражи 1964 года, созданные к юбилею запуска АЭС. Они были полностью отреставрированы.
Центральный пульт управления Первой АЭС считался "мозгом" станции. Здесь дежурные контролировали все процессы: расход воды и пара, давление, температуру, мощность и другие показатели. На большом щите располагались десятки кнопок, тумблеров и шкал разных форм и цветов.
Работа на пульте требовала от сотрудников не только контроля за оборудованием, но и постоянных расчетов. Физики должны были сохранять сосредоточенность и внимательно следить за всеми показателями.
Сердцем станции является реакторный зал, где под массивной крышей на глубине девяти метров размещён уран-графитовый реактор на тепловых нейтронах.
Кабинет начальника АЭС сохранил свой первозданный вид: здесь стоят корабельные часы — подарок флота, а в шкафах хранятся бюллетени, чертежи и журналы, отражающие дух времени.
Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством.
Первая атомная электростанция в Обнинске стала отправной точкой мировой ядерной энергетики. Опыт ее эксплуатации позволил ученым расширить исследования и применить атомные технологии в самых разных сферах — от энергетики до флота и космоса.
Обнинск — город областного значения на севере Калужской области. В 2000 году он получил статус первого наукограда России. Сегодня здесь расположены научные организации и Техническая академия Росатома, занимающаяся подготовкой специалистов для отрасли.
Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Самое читаемое
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Поездка Токаева в Нью-Йорк обеспечит Казахстану миллиардные инвестиции
- Виновных в росте цен на мясо накажут – Шаккалиев
- Казахстан открыт для новых проектов с США — выступление Токаева на бизнес-круглом столе