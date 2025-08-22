  • 22 Августа, 16:16

Музей Сейфуллина присоединился к масштабной экоинициативе

В Астане прошла уборка в рамках акции "Таза музей – таза болашақ".

Акимат города Астаны Сегодня, 15:57
Фото: Акимат города Астаны

Сотрудники Музея Сакена Сейфуллина присоединились к экологической акции "Таза Қазақстан" и провели масштабную уборку территории под девизом "Таза музей – таза болашақ", передает BAQ.KZ.

Инициатива направлена на поддержание чистоты и создание комфортной среды в культурных объектах столицы.

Во время субботника сотрудники музея очистили территорию от мусора, провели санитарную обработку зеленых насаждений, благоустроили площадку у памятников и навели порядок внутри здания.

"Бережное отношение к природе и чистоте — это важная часть гражданской культуры. Когда каждый человек ответственно относится к окружающей среде, это становится осознанным поведением всего общества", — отметил научный сотрудник музея Азамат Серікұлы.

Акция объединила горожан разных возрастов и стала примером участия общественности в сохранении как природы, так и культурного облика столицы.

