Супруг прямо на рабочем месте изрезал несчастную так, что на ней не было живого места. Медикам пришлось зашивать практически все внутренние органы, передает BAQ.KZ.



Кровавая расправа, которая потрясла страну, произошла в офисе известной микрокредитной организации накануне.

30-летняя женщина находилась на рабочем месте, когда муж ворвался с ножом и буквально исполосовал ее. Подозреваемого сразу задержали. Пациентку, истекавшую кровью, медики даже не рискнули класть на носилки. В автомобиль скорой помощи ее заносили сидя.

Множественные раны зашивали больше четырех часов. Пострадавшая потеряла свыше двух литров крови. Спасло женщину то, что лезвие чудом не задело сердце.

Вчера медики впервые озвучили прогноз. Он благоприятный. Женщина пришла в сознание. Она остается очень слабой, но ее состояние стабильно. Впереди вторая операция. Предстоит оперировать руки, которыми жертва пыталась защититься от ножа.