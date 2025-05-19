В социальных сетях распространяется видео, на котором очевидцы зафиксировали тревожный момент: из офиса микрокредитной организации в Кокшетау выносят человека на носилках. На месте происшествия работают полицейские и медики, передает BAQ.KZ.

Как подтвердили в департаменте полиции, пострадавшей оказалась женщина, получившая ножевые ранения. По предварительным данным, травмы ей нанёс собственный супруг в ходе бытового конфликта. После нападения мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Сейчас подозреваемый находится в полиции, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Состояние пострадавшей женщины не уточняется.