Скорая, полиция и кровь: конфликт в Кокшетау закончился нападением с ножом
Сейчас подозреваемый находится в полиции.
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В социальных сетях распространяется видео, на котором очевидцы зафиксировали тревожный момент: из офиса микрокредитной организации в Кокшетау выносят человека на носилках. На месте происшествия работают полицейские и медики, передает BAQ.KZ.
Как подтвердили в департаменте полиции, пострадавшей оказалась женщина, получившая ножевые ранения. По предварительным данным, травмы ей нанёс собственный супруг в ходе бытового конфликта. После нападения мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Сейчас подозреваемый находится в полиции, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.
Состояние пострадавшей женщины не уточняется.
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