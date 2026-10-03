Мужчина едва не погиб при пожаре в Караганде

В городе Караганде в районе Алихана Бокейхана, произошло возгорание в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого комплекса.

По уточненным данным, в квартире горели домашние вещи, мебель и бытовая техника.

При проведении разведки и тушении пожара спасатели МЧС обнаружили мужчину и незамедлительно вывели его из опасной зоны. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пожар был ликвидирован на небольшой площади, не допустив дальнейшего распространения огня.