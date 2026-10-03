Мужчина едва не погиб при пожаре в Караганде
В Караганде спасли мужчину при пожаре.
3 Октября 2026, 13:32
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3 Октября 2026, 13:323 Октября 2026, 13:32
274Фото: Скриншот видео
В городе Караганде в районе Алихана Бокейхана, произошло возгорание в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого комплекса.
По уточненным данным, в квартире горели домашние вещи, мебель и бытовая техника.
При проведении разведки и тушении пожара спасатели МЧС обнаружили мужчину и незамедлительно вывели его из опасной зоны. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пожар был ликвидирован на небольшой площади, не допустив дальнейшего распространения огня.
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