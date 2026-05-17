Мужчина едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау
Сотрудники МЧС спасли мужчину.
Сегодня 2026, 09:29
172Фото: Pixabay.com
На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение о том, что в городе Темиртау, в районе Песчаной косы, мужчина перевернулся на лодке и оказался в воде.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, вытащили его из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Так же на берег была отбуксирована моторная лодка.
