Мужчина едва не утонул, переплывая реку Есиль в Астане

В городе Астана в районе Сарайшык под мостом «Арыс» мужчина предпринял попытку переплыть реку Есиль и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Дежурившие в данном районе спасатели ОСО МЧС оперативно отреагировали на происшествие. Сотрудники с помощью спасательного круга извлекли его из воды.

Спасенным оказался мужчина 1985 года рождения. После извлечения из воды его передали медицинским работникам для дальнейшего обследования.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде.