Мужчина едва не утонул, переплывая реку Есиль в Астане
Сотрудники МЧС спасли мужчину из реки.
16 Августа 2026, 13:14
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16 Августа 2026, 13:1416 Августа 2026, 13:14
119Фото: Pixabay.com
В городе Астана в районе Сарайшык под мостом «Арыс» мужчина предпринял попытку переплыть реку Есиль и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Дежурившие в данном районе спасатели ОСО МЧС оперативно отреагировали на происшествие. Сотрудники с помощью спасательного круга извлекли его из воды.
Спасенным оказался мужчина 1985 года рождения. После извлечения из воды его передали медицинским работникам для дальнейшего обследования.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде.
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