В Астане во время планового рейда по обеспечению безопасности на воде военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева проявили исключительную бдительность и оперативность, передает BAQ.KZ. Сержант Владислав Ярилин и младший сержант Касымхан Кошкар заметили мужчину, который находился в реке Есиль в запрещённом для купания месте и подавал признаки утопления.

Благодаря слаженным действиям и профессионализму спасателей, мужчина 1992 года рождения был своевременно извлечён из воды и доставлен на берег. К счастью, ему не потребовалась медицинская помощь, и трагедия была предотвращена.

МЧС вновь напоминает жителям и гостям столицы о строгом запрете купания в запрещённых местах. Такое нарушение может привести к необратимым последствиям