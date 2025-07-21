Мужчина едва не утонул в Астане
На грани жизни и смерти.
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В Астане во время планового рейда по обеспечению безопасности на воде военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева проявили исключительную бдительность и оперативность, передает BAQ.KZ. Сержант Владислав Ярилин и младший сержант Касымхан Кошкар заметили мужчину, который находился в реке Есиль в запрещённом для купания месте и подавал признаки утопления.
Благодаря слаженным действиям и профессионализму спасателей, мужчина 1992 года рождения был своевременно извлечён из воды и доставлен на берег. К счастью, ему не потребовалась медицинская помощь, и трагедия была предотвращена.
МЧС вновь напоминает жителям и гостям столицы о строгом запрете купания в запрещённых местах. Такое нарушение может привести к необратимым последствиям
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