Мужчина едва не утонул в Каспийском море
Сотрудники МЧС спасли мужчину.
27 Июля 2026, 22:13
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27 Июля 2026, 22:1327 Июля 2026, 22:13
88Фото: Pixabay.com
В Мангистауской области в районе побережья Каспийского моря, в местности «Голубая бухта» в ходе профилактических рейдовых мероприятий сотрудники МЧС спасли мужчину 1993 года рождения.
Из-за сильного течения и усталости он не смог самостоятельно добраться до берега. Спасатели МЧС, проводившие рейд на акватории, незамедлительно пришли на помощь. Мужчина был поднят из воды и благополучно доставлен на берег, после чего передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра.
МЧС напоминает гражданам о необходимости купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки и соблюдать правила безопасности на воде.
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