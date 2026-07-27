Мужчина едва не утонул в Каспийском море

В Мангистауской области в районе побережья Каспийского моря, в местности «Голубая бухта» в ходе профилактических рейдовых мероприятий сотрудники МЧС спасли мужчину 1993 года рождения.

Из-за сильного течения и усталости он не смог самостоятельно добраться до берега. Спасатели МЧС, проводившие рейд на акватории, незамедлительно пришли на помощь. Мужчина был поднят из воды и благополучно доставлен на берег, после чего передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра.

МЧС напоминает гражданам о необходимости купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки и соблюдать правила безопасности на воде.