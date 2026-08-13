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Мужчина избил беременную супругу в Жамбылской области: возбуждено уголовное дело

Подозреваемого установили и доставили в полицию, по факту побоев возбуждено уголовное дело.

13 Августа 2026, 15:48
АВТОР
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Magnific.com 13 Августа 2026, 15:48
13 Августа 2026, 15:48
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Фото: Magnific.com

В Жамбылской области полиция расследует уголовное дело по факту избиения 18-летней беременной девушки. Подозреваемого установили и доставили в полицию, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По имеющейся информации, супруг вывез девушку на кладбище, где избил ее. Также сообщается, что мужчина душил супругу и угрожал ей ножом.

В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.

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