Мужчина избил беременную супругу в Жамбылской области: возбуждено уголовное дело

В Жамбылской области полиция расследует уголовное дело по факту избиения 18-летней беременной девушки. Подозреваемого установили и доставили в полицию, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По имеющейся информации, супруг вывез девушку на кладбище, где избил ее. Также сообщается, что мужчина душил супругу и угрожал ей ножом.

В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.