Мужчина избил беременную супругу в Жамбылской области: возбуждено уголовное дело
Подозреваемого установили и доставили в полицию, по факту побоев возбуждено уголовное дело.
13 Августа 2026, 15:48
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13 Августа 2026, 15:4813 Августа 2026, 15:48
171Фото: Magnific.com
В Жамбылской области полиция расследует уголовное дело по факту избиения 18-летней беременной девушки. Подозреваемого установили и доставили в полицию, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По имеющейся информации, супруг вывез девушку на кладбище, где избил ее. Также сообщается, что мужчина душил супругу и угрожал ей ножом.
В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в ведомстве.
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области.
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