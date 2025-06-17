Актауский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве (ч.1 ст.293 УК РК), передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, 13 мая 2025 года около 2:30 ночи подсудимый М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин "Аксу", расположенный в 27 микрорайоне города Актау. Когда продавщица Б. отказалась продать ему пиво, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину кулаком в лицо.

Его вина была полностью доказана — суду были предоставлены показания подсудимого, потерпевшей, свидетелей, а также видеозаписи с камер наблюдения.

Стороны в процессе высказали следующие позиции:

Прокурор просил назначить лишение свободы;

Потерпевшая также настаивала на строгом наказании.

Подсудимый признал вину и просил суд о более мягком наказании, не связанном с заключением.

Санкции по ч.1 ст.293 УК РК предусматривают различные виды наказания: от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет. Смягчающих или отягчающих обстоятельств суд не нашел.

С учетом характера правонарушения суд признал М. виновным и назначил ему лишение свободы сроком на 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.