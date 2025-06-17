Мужчина избил продавщицу из-за пива в Актау, его наказали
В Актау осудили мужчину за нападение на продавщицу из-за отказа в продаже алкоголя.
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Актауский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве (ч.1 ст.293 УК РК), передаёт BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, 13 мая 2025 года около 2:30 ночи подсудимый М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин "Аксу", расположенный в 27 микрорайоне города Актау. Когда продавщица Б. отказалась продать ему пиво, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину кулаком в лицо.
Его вина была полностью доказана — суду были предоставлены показания подсудимого, потерпевшей, свидетелей, а также видеозаписи с камер наблюдения.
Стороны в процессе высказали следующие позиции:
- Прокурор просил назначить лишение свободы;
- Потерпевшая также настаивала на строгом наказании.
Подсудимый признал вину и просил суд о более мягком наказании, не связанном с заключением.
Санкции по ч.1 ст.293 УК РК предусматривают различные виды наказания: от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет. Смягчающих или отягчающих обстоятельств суд не нашел.
С учетом характера правонарушения суд признал М. виновным и назначил ему лишение свободы сроком на 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.
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