В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый О. предстал перед судом по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса.

Судом установлено, что вечером 1 мая 2024 года между подсудимым и его гражданской супругой произошёл конфликт в доме, расположенном в микрорайоне Жанаталап. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу, нанеся травмы, в результате которых у женщины была сломана нижняя челюсть. Экспертиза квалифицировала полученные повреждения как вред средней тяжести.

Вина подсудимого была подтверждена собранными по делу доказательствами. Прокурор настаивал на назначении ему наказания в виде одного года лишения свободы. Потерпевшая также просила назначить реальный срок и поддержала гражданский иск. Сам О. частично признал свою вину и просил оправдать его.

При вынесении решения суд учёл смягчающее обстоятельство — частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств установлено не было. По итогам рассмотрения О. был признан виновным и приговорён к одному году лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей суд удовлетворил частично.

Приговор ещё не вступил в законную силу.