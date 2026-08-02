Мужчина не смог самостоятельно спуститься с гор в ВКО
Спасатели оказали помощь мужчине.
2 Августа 2026, 14:33
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2 Августа 2026, 14:332 Августа 2026, 14:33
160Фото: МЧС РК
В Уланском районе Восточно-Казахстанской области в районе озера Шалкар, спасатели пришли на помощь мужчине 2001 года рождения, который во время отдыха поднялся на гору и не смог самостоятельно спуститься.
Спасатели МЧС добрались до мужчины и благополучно спустили его с высоты. В медицинской помощи он не нуждался.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.
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