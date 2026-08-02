Мужчина не смог самостоятельно спуститься с гор в ВКО

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области в районе озера Шалкар, спасатели пришли на помощь мужчине 2001 года рождения, который во время отдыха поднялся на гору и не смог самостоятельно спуститься.

Спасатели МЧС добрались до мужчины и благополучно спустили его с высоты. В медицинской помощи он не нуждался.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.