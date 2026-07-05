Мужчина не смог спуститься с горы в Карагандинской области
Он обратился за помощью к спасателям.
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В Актогайском районе Карагандинской области, в горной местности «Аулие Ата» урочища Бектау Ата, помощь спасателей потребовалась местному жителю 1999 года рождения.
Во время восхождения мужчина не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. До прибытия спасателей с ним поддерживалась связь, что позволило оперативно определить его местонахождение.
Сотрудники МЧС прибыли к указанной точке, оказали необходимую помощь и сопроводили мужчину во время безопасного спуска. В медицинской помощи он не нуждался.
"Даже хорошо знакомая местность не исключает возникновения непредвиденных ситуаций. Не отправляйтесь в горы в одиночку, заранее сообщайте близким маршрут и предполагаемое время возвращения, берите с собой заряженный телефон, запас воды и необходимые средства навигации. В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112", - напоминает МЧС.
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