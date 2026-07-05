Мужчина не смог спуститься с горы в Карагандинской области

В Актогайском районе Карагандинской области, в горной местности «Аулие Ата» урочища Бектау Ата, помощь спасателей потребовалась местному жителю 1999 года рождения.

Во время восхождения мужчина не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. До прибытия спасателей с ним поддерживалась связь, что позволило оперативно определить его местонахождение.

Сотрудники МЧС прибыли к указанной точке, оказали необходимую помощь и сопроводили мужчину во время безопасного спуска. В медицинской помощи он не нуждался.