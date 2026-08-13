Мужчина облил бывшую супругу кислотой и скрылся в Шымкенте
Подозреваемого задержали в Алматы в тот же день, сейчас он находится под стражей.
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В Шымкенте задержали мужчину, подозреваемого в нападении на бывшую супругу. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, происшествие произошло 2 августа.
«По предварительным данным, мужчина обманным путем договорился о встрече с бывшей супругой, после чего облил ее жидкостью и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого установили по горячим следам и задержали в тот же день в Алматы», – рассказали в ведомстве.
В настоящее время мужчина арестован и находится под стражей.
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.
Редакция BAQ.KZ направила запрос в Управление здравоохранения региона, чтобы узнать о состоянии пострадавшей.
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