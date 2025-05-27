В Сатпаеве суд арестовал водителя, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором пострадали трое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Сатпаевского городского суда, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером 25 мая 2025 года. Как установлено в ходе судебного разбирательства, гражданин "О", находясь за рулём в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с участием несовершеннолетних. В результате аварии трое подростков получили телесные повреждения. Кроме того, был причинён материальный ущерб.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения по части 3 статьи 608 КоАП РК — управление транспортом в состоянии опьянения, повлекшее ДТП с пострадавшими.

Наказание:

20 суток административного ареста;

лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.