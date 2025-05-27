Мужчина отделался арестом за наезд на троих подростков в Сатпаеве
Пьяная поездка закончилась арестом и лишением прав на 7 лет.
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В Сатпаеве суд арестовал водителя, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором пострадали трое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Сатпаевского городского суда, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошёл вечером 25 мая 2025 года. Как установлено в ходе судебного разбирательства, гражданин "О", находясь за рулём в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с участием несовершеннолетних. В результате аварии трое подростков получили телесные повреждения. Кроме того, был причинён материальный ущерб.
Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения по части 3 статьи 608 КоАП РК — управление транспортом в состоянии опьянения, повлекшее ДТП с пострадавшими.
Наказание:
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20 суток административного ареста;
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лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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