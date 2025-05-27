  • 27 Мая, 18:24
  • BAIGENEWS

Мужчина отделался арестом за наезд на троих подростков в Сатпаеве

Пьяная поездка закончилась арестом и лишением прав на 7 лет.

Сегодня, 16:00
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: Кадр видео

В Сатпаеве суд арестовал водителя, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором пострадали трое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Сатпаевского городского суда, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером 25 мая 2025 года. Как установлено в ходе судебного разбирательства, гражданин "О", находясь за рулём в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с участием несовершеннолетних. В результате аварии трое подростков получили телесные повреждения. Кроме того, был причинён материальный ущерб.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения по части 3 статьи 608 КоАП РК — управление транспортом в состоянии опьянения, повлекшее ДТП с пострадавшими.

Наказание:

  • 20 суток административного ареста;

  • лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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