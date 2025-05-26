Пьяный водитель сбил подростков в Сатпаеве — видео появилось в Сети
Подростки пострадали от пьяного водителя у кафе в Сатпаеве.
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В Сатпаеве пьяный водитель сбил двух подростков, стоявших у дороги. Инцидент произошёл вечером 25 мая возле одного из кафе на улице Абая. Подростки находились на обочине, когда автомобиль внезапно врезался в них, передает BAQ.KZ.
Сотрудники полиции оперативно задержали водителя. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшие подростки были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, где прошли обследование. По информации врачей, серьёзных угроз их здоровью нет.
Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях, в том числе в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На кадрах видно, как автомобиль внезапно выезжает с дороги и на полном ходу сбивает подростков.
"Материалы дела уже переданы в суд. В ближайшее время будет принято процессуальное решение", — сообщили в Департаменте полиции области, добавив, что ход расследования находится на особом контроле.
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