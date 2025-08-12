Мужчина по неосторожности упал с 10-метрового моста в Шымкенте
Падение с 10-метрового моста.
Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
120Фото: кадр видео
В Шымкенте спасатели МЧС пришли на помощь упавшему с моста человеку, передает BAQ.KZ.
В жилом массиве Сайрам произошёл несчастный случай — мужчина по неосторожности упал с моста в канал с высоты около 10 метров. При падении он получил серьёзную травму ноги и не смог выбраться самостоятельно.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью специальных носилок они подняли пострадавшего на поверхность и передали его бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.
