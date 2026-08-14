Мужчина погиб под поездом в Атырауской области: что сообщили в полиции

В Атырауской области после гибели мужчины под поездом начато досудебное расследование. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, расследование начато по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

«13 августа текущего года Отделом полиции на транспорте на станции Атырау возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека» – сообщили в ДП на транспорте.

В ведомстве отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося» – говорится в комментарии.

Другие подробности расследования полиция пока не раскрывает.

«В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит» – добавили в ДП на транспорте.

Напомним, 13 августа около 01:30 в селе Аккистау Атырауской области мужчина попал под поезд и погиб на месте. После происшествия движение на участке железной дороги временно приостанавливалось.