Старатель погиб при падении в шахту в Акмолинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня 2026, 18:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня 2026, 18:45
Сегодня 2026, 18:45
209
Фото: pixabay.com

В поселке Бестобе Акмолинской области мужчина погиб после падения в шахту. Его личность на данный момент устанавливается, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Департамент полиции сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств происшествия», — сообщили в ДП Акмолинской области.

Самое читаемое

Наверх