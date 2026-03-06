Старатель погиб при падении в шахту в Акмолинской области
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сегодня 2026, 18:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:45Сегодня 2026, 18:45
209Фото: pixabay.com
В поселке Бестобе Акмолинской области мужчина погиб после падения в шахту. Его личность на данный момент устанавливается, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются.
«Департамент полиции сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств происшествия», — сообщили в ДП Акмолинской области.
Самое читаемое
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- Китайские инвесторы намерены запустить проекты в Туркестанской области
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- МВД раскрыло детали убийства семьи под Астаной
- МИД Турции прокомментировал возможную смену власти в Иране