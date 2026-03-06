По предварительным данным, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Департамент полиции сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств происшествия», — сообщили в ДП Акмолинской области.