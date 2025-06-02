2 июня около 13:55 в микрорайоне Шапагат Алатауского района города Алматы во время проведения аварийно-восстановительных работ на месте разрушенного частного дома было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения, передает BAQ.KZ. По предварительным данным, причиной разрушения конструкций стала вспышка горячего водоснабжения (ГВС) без последующего горения. Дом, построенный в 1980 году, не выдержал давления, что привело к частичному обрушению.

На месте происшествия оперативно был развернут штаб, в ликвидации последствий задействованы все экстренные службы города. В работах участвуют сотрудники Местных исполнительных органов, ДЧС, кинологические расчёты и спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Также к операции подключены Служба спасения 109, Центр медицины катастроф и другие городские службы.

Погибший, гражданин К., вероятно, находился внутри здания в момент обрушения. Подробности его пребывания в доме и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оперативно-следственная группа начала работу на месте трагедии - эксперты уже осматривают обломки и изучают коммуникации дома на предмет технических неисправностей.

Сейчас специалисты продолжают обследование территории, чтобы исключить повторные риски обрушения. Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего и призывают жителей соблюдать меры безопасности, особенно в старом жилом фонде.

Официальные результаты расследования будут обнародованы по завершении работы комиссии.

К слову, на месте происшествия работают психологическая служба МЧС.