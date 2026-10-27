Мужчина потерял сознание прямо на улице Алматы
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В Алматы патруль Национальной гвардии заметил мужчину, который лежал на земле без сознания. Военнослужащие остановились, чтобы помочь ему, и обнаружили, что у пострадавшего идет кровь из носа.
Инцидент произошел во время патрулирования города военнослужащими воинской части 5571 Национальной гвардии МВД Казахстана.
Начальник войскового наряда рядовой Азамат Букенов вместе с патрульными Нурасылом Нурланом и Ахметом Тыныштыком заметили лежащего на земле человека и сразу направились к нему.
Гвардейцы помогли мужчине подняться и усадили его на ближайшую скамейку. У пострадавшего шла кровь из носа, поэтому военнослужащие достали индивидуальные перевязочные пакеты и остановили кровотечение.
После оказания первой помощи мужчину передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Медики забрали пострадавшего для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.
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