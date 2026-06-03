Мужчина повис на балконе 10-го этажа в Астане

В Астане мужчина едва не упал с балкона десятого этажа жилого дома.

Как сообщают в полиции, инцидент произошел в одном из жилых комплексов столицы. Мужчина оказался за пределами балкона и наполовину свисал вниз, рискуя в любой момент сорваться с большой высоты.

В это время его супруга пыталась удержать его, однако сделать это самостоятельно было крайне сложно. На помощь пришел Старший инспектор СОБР столичного департамента полиции Салават Мухамбетов, который услышал крики с улицы и поспешил к месту происшествия.

Он успел схватить мужчину и оттащить его от края балкона. Трагедии удалось избежать благодаря своевременной помощи очевидцев и сотрудника правоохранительных органов.

Мужчину передали медицинским работникам для обследования и оказания необходимой помощи.