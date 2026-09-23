Мужчина предстал перед судом в Караганде: что произошло

В Караганде суд вынес приговор мужчине, который совершил несколько краж, в том числе у пассажиров поезда. Об этом сообщили в суде района Әлихан Бөкейхан города Караганды.

Как произошли кражи

Как установил суд, в сентябре 2024 года К. проник через форточку в производственное помещение ларька кафе «Durum». Оттуда он похитил мобильный телефон iPhone 7 и кухонный нож. Общая сумма ущерба составила 55 тыс. тенге.

В октябре того же года мужчина сел в пассажирский поезд №056 сообщением «Кокшетау – Кызылорда» с целью совершения краж у пассажиров.

В течение одной ночи на перегоне между станциями Караганда-Пассажирская и Карабас он обокрал четырех пассажиров.

У троих пассажиров были похищены мобильные телефоны. У еще одной пассажирки мужчина украл женскую сумку, внутри которой находились два золотых кольца.

Общий ущерб от краж в поезде составил 460 тыс. тенге.

Как доказали вину

Вина подсудимого была полностью доказана его признательными показаниями, протоколами выемки похищенного имущества и опознания вещей потерпевшими, а также другими материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние К. и возмещение причиненного преступлением ущерба. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

Какое наказание назначили

Прокурор и потерпевшие просили назначить К. наказание в виде ограничения свободы. Сторона защиты также просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция части 3 статьи 188 Уголовного кодекса предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до 7 лет.

В итоге суд признал К. виновным и назначил ему 3 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и установлением пробационного контроля.

Приговор суда вступил в законную силу.