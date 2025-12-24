Мужчина провалился под лёд на рыбалке в Нижнем Новгороде
Лёд не выдержал нагрузки.
В Нижнем Новгороде сотрудники экстренных служб спасли рыбака, провалившегося под лед на одном из городских озер, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, инцидент произошёл в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчина во время рыбалки вышел на неокрепший лёд, который не выдержал нагрузки, в результате чего он оказался в холодной воде.
Очевидцы попытались помочь пострадавшему, однако самостоятельно вытащить его не удалось. На место прибыли спасатели, которые с помощью веревки совместно с прохожими смогли извлечь мужчину на берег.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с признаками переохлаждения. Его состояние уточняется.
В МЧС напомнили, что выход на лед в период его формирования крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.
