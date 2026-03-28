Мужчина пытался насильно поцеловать девушку в автобусе Алматы
Девушка написала заявление, но спустя некоторое время мужчину отпустили.
Сегодня 2026, 20:54
Фото: Pixabay.com
В автобусе маршрута №86 произошёл инцидент с участием пассажирки. По словам очевидцев, во время поездки неизвестный мужчина схватил девушку за шею и попытался насильно поцеловать её. Девушка растерялась и испытала сильный испуг, передает BAQ.KZ.
На помощь пострадавшей оперативно пришли другие пассажиры. Двое мужчин вмешались в ситуацию, после чего вывели агрессивного мужчину из автобуса. На место были вызваны соответствующие службы, девушка написала заявление.
Однако, как сообщается, спустя некоторое время мужчину отпустили.
Позже, когда пострадавшая ожидала такси на улице, она вновь заметила рядом того же человека. Это ещё больше усилило её тревогу.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку.
