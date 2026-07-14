Мужчина пытался пересечь реку Есиль вплавь в Астане
Столичные сотрудники МЧС спасли мужчину.
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В Астане во время патрулирования акватории реки Есиль в районе дачного массива «Газмашаппаратура» спасатели заметили мужчину, находившегося в воде в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался самостоятельно переплыть на другой берег реки.
Спасатели оперативно извлекли из воды мужчину 1981 года рождения и доставили его на берег. В медицинской помощи он не нуждался.
За нарушение правил безопасности на воде гражданин привлечён к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.
МЧС напоминает о том, что не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения.
"Часто люди переоценивают свои силы и возможности, не соблюдают требования спасателей. Не оставляйте детей без присмотра у воды, купайтесь только в специально оборудованных и проверенных местах", - предупреждает МЧС.
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