Мужчина пытался пересечь реку Есиль вплавь в Астане

Столичные сотрудники МЧС спасли мужчину.

14 Июля 2026, 22:32
АВТОР
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МЧС РК 14 Июля 2026, 22:32
14 Июля 2026, 22:32
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Фото: МЧС РК

В Астане во время патрулирования акватории реки Есиль в районе дачного массива «Газмашаппаратура» спасатели заметили мужчину, находившегося в воде в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался самостоятельно переплыть на другой берег реки.

Спасатели оперативно извлекли из воды мужчину 1981 года рождения и доставили его на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

За нарушение правил безопасности на воде гражданин привлечён к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.

МЧС напоминает о том, что не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения.

"Часто люди переоценивают свои силы и возможности, не соблюдают требования спасателей. Не оставляйте детей без присмотра у воды, купайтесь только в специально оборудованных и проверенных местах", - предупреждает МЧС.

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