Мужчина пытался пересечь реку Есиль вплавь в Астане

В Астане во время патрулирования акватории реки Есиль в районе дачного массива «Газмашаппаратура» спасатели заметили мужчину, находившегося в воде в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался самостоятельно переплыть на другой берег реки.

Спасатели оперативно извлекли из воды мужчину 1981 года рождения и доставили его на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

За нарушение правил безопасности на воде гражданин привлечён к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.

МЧС напоминает о том, что не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения.