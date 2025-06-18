17 июня на реке Иртыш спасатели воинской части №68303 Министерства по чрезвычайным ситуациям Абайской области предотвратили трагедию. Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС заметили молодого мужчину, которого стремительное течение уносило от берега, передаёт BAQ.KZ.

Пострадавшим оказался 23-летний житель региона, который, по его словам, пытался перейти реку вплавь, но в какой-то момент оступился и упал. Спасатели оперативно подплыли на катере и вытащили его из воды.

К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает: