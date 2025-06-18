Мужчина пытался перейти Иртыш и едва не погиб
В Абайской области спасатели вытащили тонущего 23-летнего мужчину.
Сегодня, 01:45
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Сегодня, 01:45Сегодня, 01:45
104Фото: МЧС РК
17 июня на реке Иртыш спасатели воинской части №68303 Министерства по чрезвычайным ситуациям Абайской области предотвратили трагедию. Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС заметили молодого мужчину, которого стремительное течение уносило от берега, передаёт BAQ.KZ.
Пострадавшим оказался 23-летний житель региона, который, по его словам, пытался перейти реку вплавь, но в какой-то момент оступился и упал. Спасатели оперативно подплыли на катере и вытащили его из воды.
К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась.
Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает:
"Не переходите реку в неустановленных местах — даже на первый взгляд спокойная вода может оказаться смертельно опасной. Не рискуйте жизнью".
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