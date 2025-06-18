  • 18 Июня, 02:59
  • BAIGENEWS

Мужчина пытался перейти Иртыш и едва не погиб

В Абайской области спасатели вытащили тонущего 23-летнего мужчину.

Сегодня, 01:45
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:45
Сегодня, 01:45
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Фото: МЧС РК

17 июня на реке Иртыш спасатели воинской части №68303 Министерства по чрезвычайным ситуациям Абайской области предотвратили трагедию. Во время патрулирования акватории сотрудники МЧС заметили молодого мужчину, которого стремительное течение уносило от берега, передаёт BAQ.KZ.

Пострадавшим оказался 23-летний житель региона, который, по его словам, пытался перейти реку вплавь, но в какой-то момент оступился и упал. Спасатели оперативно подплыли на катере и вытащили его из воды.

К счастью, медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает:

"Не переходите реку в неустановленных местах — даже на первый взгляд спокойная вода может оказаться смертельно опасной. Не рискуйте жизнью".

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