Мужчина пытался покончить с собой в Акмолинской области
Личная трагедия чуть не обернулась смертельной.
В Акмолинской области сотрудники полиции предотвратили трагедию и спасли жизнь мужчине, пытавшемуся совершить суицид, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть поступило тревожное сообщение из села Кенесары Бурабайского района: неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил, что неподалеку на возвышенности человек намеревается нанести себе вред. Информация была мгновенно передана патрульным, и уже через 20 минут сотрудники полиции Ермек Самарханов и Нурдаулет Оралбайұлы нашли пострадавшего на 275-м километре автодороги Астана – Петропавловск, в 500 метрах от трассы.
Мужчина находился в тяжелом состоянии с сильным кровотечением. Полицейские сразу оказали первую доврачебную помощь, перевязали раны и посадили его в служебный автомобиль. Понимая, что каждая минута на счету, они не стали ждать скорую помощь, а выехали ей навстречу. На 256-м километре трассы мужчина был передан медикам, однако стражи порядка сопровождали скорую до Щучинска, обеспечивая беспрепятственное движение в условиях плотного трафика.
Благодаря слаженной работе полиции и медиков жизнь молодого человека была спасена. По предварительным данным, причиной отчаянного поступка стали личные переживания, связанные с отношениями.
Полицейские выразили благодарность медицинским работникам за оперативную и профессиональную помощь в критической ситуации.
