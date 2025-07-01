В Туркестане транспортные полицейские предотвратили трагедию на железнодорожной станции, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщает Polisia.kz.

26 июня во время дежурства на станции Туркестан сотрудник линейного отдела полиции Нурсултан Айдарбек заметил молодого мужчину, который пытался прыгнуть с пешеходного моста над железнодорожными путями.

Полицейский мгновенно отреагировал — он схватил мужчину за руку и начал с ним разговор, чтобы не дать совершить непоправимое. Вскоре на место прибыли спасатели и транспортные полицейские. С помощью специальной лестницы и пожарной техники мужчину сняли с моста и передали врачам скорой помощи.

Айдарбек Нурсултан Саматович начал службу в органах внутренних дел всего полтора года назад, в январе 2024 года, но уже проявил себя как профессионал и человек с сильным характером.