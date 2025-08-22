Мужчина с молотком напал на карагандинку и разбил ее авто
Суд направил в полицию дело о нападении с молотком в Караганде.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 августа в Караганде на улице Молокова произошёл инцидент с участием 47-летнего мужчины, вооружённого молотком. По словам адвоката Ибрагима Садуакасова, неизвестный угрожал его доверительнице, наносил удары по её автомобилю и пытался напасть на других прохожих, передает BAQ.KZ.
Агрессора обезвредили очевидцы, после чего на место прибыла полиция. Первоначально в отношении мужчины были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Однако суд признал, что действия нарушителя содержат признаки уголовного преступления, и направил материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.
"Какое может быть мелкое хулиганство, если мужчина замахивался молотком на женщину? Человек представляет опасность для общества. Мы требуем изоляции этого мужчины и проверки действий сотрудников полиции", – отметил адвокат.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили факт происшествия. По информации ведомства, нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время ведётся досудебное расследование по фактам умышленного повреждения чужого имущества и хулиганства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться