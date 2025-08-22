  • 22 Августа, 14:43

Мужчина с молотком напал на карагандинку и разбил ее авто

Суд направил в полицию дело о нападении с молотком в Караганде.

Фото: кадр видео

13 августа в Караганде на улице Молокова произошёл инцидент с участием 47-летнего мужчины, вооружённого молотком. По словам адвоката Ибрагима Садуакасова, неизвестный угрожал его доверительнице, наносил удары по её автомобилю и пытался напасть на других прохожих, передает BAQ.KZ.

Агрессора обезвредили очевидцы, после чего на место прибыла полиция. Первоначально в отношении мужчины были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Однако суд признал, что действия нарушителя содержат признаки уголовного преступления, и направил материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.

"Какое может быть мелкое хулиганство, если мужчина замахивался молотком на женщину? Человек представляет опасность для общества. Мы требуем изоляции этого мужчины и проверки действий сотрудников полиции", –  отметил адвокат.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили факт происшествия. По информации ведомства, нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время ведётся досудебное расследование по фактам умышленного повреждения чужого имущества и хулиганства.

 
 
 
 
 
