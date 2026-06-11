Мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре
Нападавший ударил водителя скорой помощи, после чего проник в салон реанимобиля.
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В Павлодаре возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи. Инцидент произошел днем 10 июня во дворе одного из домов на улице Назарбаева.
По информации irbistv, около 15:00 прохожие сообщили о мужчине, лежавшем на улице. На место прибыла бригада скорой помощи для оказания медицинской помощи.
Во время осмотра мужчина начал вести себя агрессивно. По предварительным данным, он достал нож и стал угрожать медикам. Кроме того, нападавший ударил водителя скорой помощи, после чего проник в салон реанимобиля.
Оказавшись внутри автомобиля, мужчина устроил погром: разбил ампулы с лекарственными препаратами и выбросил медицинское оборудование и укладку бригады.
На место были вызваны сотрудники полиции. По факту произошедшего начато уголовное расследование. После задержания мужчину поместили в медицинское учреждение.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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