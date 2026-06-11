Мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре

В Павлодаре возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников скорой медицинской помощи. Инцидент произошел днем 10 июня во дворе одного из домов на улице Назарбаева.

По информации irbistv, около 15:00 прохожие сообщили о мужчине, лежавшем на улице. На место прибыла бригада скорой помощи для оказания медицинской помощи.

Во время осмотра мужчина начал вести себя агрессивно. По предварительным данным, он достал нож и стал угрожать медикам. Кроме того, нападавший ударил водителя скорой помощи, после чего проник в салон реанимобиля.

Оказавшись внутри автомобиля, мужчина устроил погром: разбил ампулы с лекарственными препаратами и выбросил медицинское оборудование и укладку бригады.

На место были вызваны сотрудники полиции. По факту произошедшего начато уголовное расследование. После задержания мужчину поместили в медицинское учреждение.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.