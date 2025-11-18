Ночью в Актау на одной из автозаправочных станций произошёл налёт: неизвестный мужчина под угрозой ножа заставил кассира отдать деньги и скрылся с места преступления, передает BAQ.KZ.

По данному факту начато досудебное расследование.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан в течение часа и помещён в изолятор временного содержания. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.