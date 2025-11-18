Мужчина с ножом ограбил автозаправку в Актау
Сегодня, 13:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:10Сегодня, 13:10
62Фото: скриншот из видео
Ночью в Актау на одной из автозаправочных станций произошёл налёт: неизвестный мужчина под угрозой ножа заставил кассира отдать деньги и скрылся с места преступления, передает BAQ.KZ.
По данному факту начато досудебное расследование.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан в течение часа и помещён в изолятор временного содержания. В ходе следствия он полностью признал свою вину.
Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Самое читаемое
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО