Как сообщили волонтёры поискового движения Lider.kz, пропал Кос Игорь Юрьевич, 1994 года рождения. По их информации, он покинул медицинский центр на пересечении улиц Толе би и Брусиловского 18 июня около 11:00, передаёт BAQ.KZ.

Приметы:

Рост — 165 см

Телосложение — среднее

Волосы — тёмные, короткие

Глаза — карие

Был одет в белую футболку, синие джинсы, чёрную кепку и серые сандалии

По словам волонтёров, мужчина дезориентирован и страдает психическим расстройством.

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт исчезновения:

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района заведено розыскное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или волонтёрам.