Мужчина с психическим расстройством разыскивается в Алматы
В Алматы разыскивается мужчина с психическим расстройством, сбежавший из медицинского учреждения.
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Как сообщили волонтёры поискового движения Lider.kz, пропал Кос Игорь Юрьевич, 1994 года рождения. По их информации, он покинул медицинский центр на пересечении улиц Толе би и Брусиловского 18 июня около 11:00, передаёт BAQ.KZ.
Приметы:
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Рост — 165 см
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Телосложение — среднее
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Волосы — тёмные, короткие
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Глаза — карие
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Был одет в белую футболку, синие джинсы, чёрную кепку и серые сандалии
По словам волонтёров, мужчина дезориентирован и страдает психическим расстройством.
В департаменте полиции Алматы подтвердили факт исчезновения:
"По данному факту управлением полиции Алмалинского района заведено розыскное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в ведомстве.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или волонтёрам.
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