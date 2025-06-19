  • 19 Июня, 16:02
  • BAIGENEWS

Мужчина с психическим расстройством разыскивается в Алматы

В Алматы разыскивается мужчина с психическим расстройством, сбежавший из медицинского учреждения.

Сегодня, 15:46
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
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Фото: Unsplash

Как сообщили волонтёры поискового движения Lider.kz, пропал Кос Игорь Юрьевич, 1994 года рождения. По их информации, он покинул медицинский центр на пересечении улиц Толе би и Брусиловского 18 июня около 11:00, передаёт BAQ.KZ.

Приметы:

  • Рост — 165 см

  • Телосложение — среднее

  • Волосы — тёмные, короткие

  • Глаза — карие

  • Был одет в белую футболку, синие джинсы, чёрную кепку и серые сандалии

По словам волонтёров, мужчина дезориентирован и страдает психическим расстройством.

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт исчезновения:

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района заведено розыскное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или волонтёрам.

 
 
 
 
 
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Публикация от Волонтеры Алматы "LIDER.KZ" (@volontery_almaty_lider.kz)

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