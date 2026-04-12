В Астане в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина с топором и окровавленными руками ходит по подъезду жилого комплекса. Кадры вызвали тревогу у пользователей, предположивших, что произошло тяжкое преступление, передает BAQ.KZ.

Однако в департаменте полиции опровергли эти слухи. По данным правоохранителей, 31-летний мужчина находился в гостях у знакомого и распивал алкоголь. В какой-то момент он взял топор и разбил стекло в подъезде, в результате чего сам получил резаную рану.

В полиции подчеркнули, что в результате инцидента никто, кроме самого мужчины, не пострадал.

Нарушителя задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.