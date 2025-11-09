Мужчина сорвался с обрыва в Гранд-Каньоне и погиб
Спасатели обнаружили тело примерно в 40 метрах от вершины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
65-летний мужчина погиб после падения с высоты около 130 футов (около 40 метров) в Гранд-Каньоне, штат Аризона, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.
Как сообщает американское СМИ, инцидент произошёл в четверг около 14:00 по местному времени в районе Guano Point, расположенном на территории племени Хуалапаи.
"65-летний мужчина поскользнулся и упал за край каньона, в результате чего погиб", — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели обнаружили тело примерно в 40 метрах от вершины, на склоне, покрытом осыпью из камней.
Личность погибшего пока не раскрывается.
Для извлечения тела специалисты по техническим спасательным работам использовали спуско-подъёмную систему на тросах, после чего тело было передано судебно-медицинскому эксперту округа Мохаве.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии