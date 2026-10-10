Мужчина сорвался с высоты 15-го этажа в Астане

В районе Есиль по улице Сауран во время установки кондиционера рабочий сорвался и оказался в опасном положении на уровне 15-го этажа жилого комплекса. Мужчина удерживался на кронштейне кондиционера.

Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью автолестницы (АЛ) спасли мужчину 1990 года рождения и спустили его на землю.