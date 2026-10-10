Мужчина сорвался с высоты 15-го этажа в Астане

Спасатели сняли мужчину с высоты около 50 метров.

10 Октября 2026, 10:11
АВТОР
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Скриншот видео 10 Октября 2026, 10:11
10 Октября 2026, 10:11
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Фото: Скриншот видео

В районе Есиль по улице Сауран во время установки кондиционера рабочий сорвался и оказался в опасном положении на уровне 15-го этажа жилого комплекса. Мужчина удерживался на кронштейне кондиционера.

Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью автолестницы (АЛ) спасли мужчину 1990 года рождения и спустили его на землю.

"При выполнении высотных работ необходимо строго соблюдать требования безопасности и использовать исправные средства индивидуальной защиты", - напоминает МЧС.

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