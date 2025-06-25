В Карагандинской области полиция оперативно отреагировала на факт жестокого обращения с животным, вызвавший общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

Инцидент попал в поле зрения правоохранителей после публикации видео в соцсетях под заголовком: "Вопиющий случай живодёрства в одном из дворов Темиртау". На кадрах видно, как пожилой мужчина грубо обращается с собакой.

В описании к публикации говорится, что он убил всех кошек и щенков во дворе жилого дома.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 68-летнего жителя Темиртау. Он был доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными. Ведётся досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Правоохранительные органы подчеркнули, что любые противоправные действия, в том числе против животных, будут пресекаться жёстко в рамках принципа "Закон и Порядок".

"Мы продолжим принимать исчерпывающие меры по защите общественного порядка и соблюдению правовых норм", — добавили в полиции.