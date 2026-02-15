Мужчина ударил ножом пожилых женщин в церкви в России
В храме произошел конфликт между прихожанами.
Сегодня 2026, 17:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:13Сегодня 2026, 17:13
88Фото: Report
В храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Челябинске (РФ) 25-летний местный житель с ножом напал на прихожан, в результате чего пострадали два человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, нападавший ранил ножом женщин 74 и 53 лет.
Позднее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого, это мужчина 2001 года рождения. Мотивы нападения неизвестны. Уточняется, что в храме произошел конфликт между прихожанами.
Двух пострадавших женщин госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров получил рекордное вознаграждение за олимпийское золото
- Мать Бишимбаева добилась приговора: родственницу осудили за мошенничество на $990 тысяч
- Чемпион — чемпиону: Нэйтан Чен обратился к Михаилу Шайдорову
- "Мишабай, брат!": Димаш Кудайберген подарил Олимпийскому чемпиону железного коня
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"