Мужчина украл телефон бывшей сожительницы и оформил на нее кредит в Акмолинской области

В Акмолинской области задержали мужчину, который похитил телефон 23-летней жительницы Астаны и незаконно оформил на её имя кредит на 2 млн 650 тысяч тенге. Подозреваемый оказался бывшим сожителем девушки.

По данным полиции, в октябре этого года мужчина украл телефон бывшей сожительницы. Затем через её банковское приложение оформил на имя девушки кредит на сумму 2 млн 650 тысяч тенге.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. В тот же день 33-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

В связи с произошедшим правоохранительные органы призвали граждан внимательнее относиться к защите личных данных и финансовой безопасности.

В полиции напомнили, что нельзя передавать посторонним телефон, пароли, PIN-коды и данные для входа в банковские приложения, даже если речь идёт о близких или знакомых людях.

Также рекомендуется устанавливать надёжную блокировку экрана телефона и не хранить пароли от банковских сервисов в открытом доступе. В случае потери или кражи устройства необходимо незамедлительно заблокировать SIM-карту и доступ к банковским приложениям, а также сообщить о случившемся в полицию и банк.