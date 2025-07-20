В городе Костаная мужчина 1994 г.р. упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра, передает BAQ.KZ.

По информации МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли его на поверхность.

Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Мужчине удалось избежать серьёзных последствий.