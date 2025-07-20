Мужчина упал в траншею глубиной 2 метра в Костанае
Спасатели извлекли мужчину из-под слоя грунта.
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
34Фото: МЧС РК
В городе Костаная мужчина 1994 г.р. упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра, передает BAQ.KZ.
По информации МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли его на поверхность.
Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Мужчине удалось избежать серьёзных последствий.
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