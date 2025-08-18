Мужчина устроил стрельбу во дворе столичного ЖК
Молодого человека уже задержали.
Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
168Фото: pixabay.com
В Астане во дворе жилого комплекса мужчина открыл стрельбу, передает BAQ.KZ.
По информации правоохранительных органов, правонарушитель уже задержан.
Инцидент произошёл во дворе одного из жилых домов, запись с места событий появилась в соцсетях На видео видно, как мужчина достаёт пистолет и делает несколько выстрелов, при этом один из выстрелов пришёлся по припаркованному автомобилю.
Полиция установила, что стрелявший — 25-летний житель столицы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он использовал самозарядный газовый пистолет.
Сообщается, что оружие изъято, нарушитель водворён в комнату временного задержания, материалы направлены в суд для рассмотрения.