В Астане во дворе жилого комплекса мужчина открыл стрельбу, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, правонарушитель уже задержан.

Инцидент произошёл во дворе одного из жилых домов, запись с места событий появилась в соцсетях На видео видно, как мужчина достаёт пистолет и делает несколько выстрелов, при этом один из выстрелов пришёлся по припаркованному автомобилю.

Полиция установила, что стрелявший — 25-летний житель столицы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он использовал самозарядный газовый пистолет.

Сообщается, что оружие изъято, нарушитель водворён в комнату временного задержания, материалы направлены в суд для рассмотрения.