Мужчина утонул в Каспийском море: тело ищут четвертые сутки
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В Мангистауской области ведутся поиски 27-летнего мужчины, который, по предварительным данным, утонул во время купания в Каспийском море.
По информации Lada.kz, трагедия произошла на необорудованном участке побережья, расположенном примерно в 56 километрах от Актау. После получения сообщения о происшествии к месту были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям.
В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники ДЧС, водолазы, плавательные средства и специальная техника. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную территорию в поисках пропавшего мужчины.
В ДЧС Мангистауской области напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и выбирать для купания только специально оборудованные и разрешенные места.
Спасатели отмечают, что купание на необорудованных участках побережья может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.
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