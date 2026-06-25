Мужчина утонул в Каспийском море: тело ищут четвертые сутки

В Мангистауской области ведутся поиски 27-летнего мужчины, который, по предварительным данным, утонул во время купания в Каспийском море.

По информации Lada.kz, трагедия произошла на необорудованном участке побережья, расположенном примерно в 56 километрах от Актау. После получения сообщения о происшествии к месту были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники ДЧС, водолазы, плавательные средства и специальная техника. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную территорию в поисках пропавшего мужчины.

В ДЧС Мангистауской области напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и выбирать для купания только специально оборудованные и разрешенные места.

Спасатели отмечают, что купание на необорудованных участках побережья может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.