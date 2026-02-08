Мужчина во время подлёдной рыбалки не мог вернуться на берег в Риддере
Сотрудники МЧС спасли рыбака.
Сегодня, 01:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:38Сегодня, 01:38
109Фото: МЧС РК
В городе Риддер Восточно-Казахстанской области на реке Тихая рыбак оказался в экстренной ситуации. В результате подмыва льда он не смог самостоятельно вернуться на берег, передаёт BAQ.KZ.
Мужчина успел позвонить сыну, который вызвал спасателей. Прибыв на место, сотрудники МЧС вытащили пострадавшего на берег, обогрели его и передали для осмотра врачам скорой помощи.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности: не выходите на тонкий лёд. В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.
Самое читаемое
- В Костанайской области выявлены нарушения в сфере лицензирования
- МИД Казахстана прокомментировал ситуацию вокруг Нурлана Сабурова
- Алматы запускает "умный" контроль мусора и воздуха
- Димаш Кудайберген запустил международный проект Voice Beyond Horizon с премьеры в Туркестане
- Стадион им. Мунайтпасова в Астане запустят в первом квартале этого года