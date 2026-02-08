В городе Риддер Восточно-Казахстанской области на реке Тихая рыбак оказался в экстренной ситуации. В результате подмыва льда он не смог самостоятельно вернуться на берег, передаёт BAQ.KZ.

Мужчина успел позвонить сыну, который вызвал спасателей. Прибыв на место, сотрудники МЧС вытащили пострадавшего на берег, обогрели его и передали для осмотра врачам скорой помощи.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности: не выходите на тонкий лёд. В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.