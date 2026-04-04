Мужчина выехал пасти скот и пропал в Восточном Казахстане
Поиски завершились благополучно.
4 Апреля 2026, 12:14
4 Апреля 2026, 12:144 Апреля 2026, 12:14
Фото: МЧС РК
В районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области, в Акбулакском сельском округе, силами ДЧС, ДП и местных жителей проводились поиски мужчины 1965 года рождения, передает BAQ.KZ.
По имеющейся информации, он выехал на лошади из крестьянского хозяйства для выпаса скота и не вернулся в установленное время, после чего были организованы масштабные поисковые работы.
Поиски проводились всю ночь. В результате мужчина был найден между двумя фермами — Маубас и Догалбай.
К счастью, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
