В районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области, в Акбулакском сельском округе, силами ДЧС, ДП и местных жителей проводились поиски мужчины 1965 года рождения, передает BAQ.KZ.

По имеющейся информации, он выехал на лошади из крестьянского хозяйства для выпаса скота и не вернулся в установленное время, после чего были организованы масштабные поисковые работы.

Поиски проводились всю ночь. В результате мужчина был найден между двумя фермами — Маубас и Догалбай.

К счастью, он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.