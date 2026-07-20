Врачи Алматы спасли мужчину после тяжелых ожогов почти всего тела

В Алматы врачи Городской клинической больницы №4 спасли 26-летнего мужчину, получившего тяжелые ожоги в результате взрыва газового баллона, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили, что газовый баллон взорвался во дворе дома пострадавшего. Мужчину доставили в больницу с баротравмой и термическими ожогами 89% поверхности тела, из которых 15% были глубокими. Также у него диагностировали тяжелую травму левой руки с обширным повреждением мягких тканей.

Сразу после госпитализации медики начали интенсивную противошоковую терапию. В тот же день пациенту провели экстренную операцию по восстановлению поврежденной руки.

В дальнейшем мужчина проходил лечение в ожоговом отделении. Он перенес несколько хирургических вмешательств, в том числе пересадку кожи и реконструктивные операции на поврежденной конечности.

"Пациент поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. Четверо суток он находился в реанимации, после стабилизации состояния был переведен к нам в ожоговое отделение. Ожоги такой площади – это всегда одно из самых серьезных испытаний для врачей. Благодаря слаженной работе всей мультидисциплинарной команды клиники нам удалось спасти жизнь пациента", – рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ №4 Елдос Альменов.

Сам пациент Александр Артуков поблагодарил врачей и медицинский персонал за оказанную помощь.

"Мне оказывали не только физическую, но и эмоциональную поддержку, потому что справиться с такими травмами очень сложно. Хочу сказать огромное спасибо всему медперсоналу – санитаркам, медсестрам, врачам, анестезиологам. Очень благодарен сотрудникам ГКБ №4 за профессионализм", – сказал он.

Через месяц после госпитализации мужчину выписали из стационара. За время лечения он вновь смог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация.