Мужчина заблудился в горах Туркестанской области

На пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в горной местности вблизи села Атбулак Казыгуртского района мужчина не смог самостоятельно спуститься с вершины горы, передает BAQ.KZ.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Преодолев около 10 километров по труднодоступной горной местности, они обнаружили мужчину.

Спасатели оказали необходимую помощь и благополучно спустили его с горы в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасённый выразил благодарность сотрудникам МЧС за оперативные и профессиональные действия.