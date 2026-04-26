Мужчина заблудился в горах Туркестанской области
Сегодня 2026, 19:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
133Фото: МЧС РК
На пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в горной местности вблизи села Атбулак Казыгуртского района мужчина не смог самостоятельно спуститься с вершины горы, передает BAQ.KZ.
На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Преодолев около 10 километров по труднодоступной горной местности, они обнаружили мужчину.
Спасатели оказали необходимую помощь и благополучно спустили его с горы в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.
Спасённый выразил благодарность сотрудникам МЧС за оперативные и профессиональные действия.