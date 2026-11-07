Мужчина заблудился в ВКО из-за сильного тумана

Спасатели нашли мужчину.

7 Ноября 2026, 12:13
АВТОР
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МЧС РК 7 Ноября 2026, 12:13
7 Ноября 2026, 12:13
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Фото: МЧС РК

Минувшей ночью в Зайсанском районе, в селе Шиликты, на участке «Кос откел» проводились поиски мужчины 1963 года рождения.

Мужчина выехал из дома на лошади, чтобы проверить домашний скот, однако не вернулся. Из-за сильного тумана он потерял ориентир и не смог самостоятельно найти дорогу обратно.

Сегодня утром поисковая группа с участием сотрудников ДЧС, полиции и местных исполнительных органов обнаружила мужчину в 20 километрах от участка «Кос откел».

"Мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался", - отметили в МЧС.

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