Мужчина заблудился в ВКО из-за сильного тумана

Минувшей ночью в Зайсанском районе, в селе Шиликты, на участке «Кос откел» проводились поиски мужчины 1963 года рождения.

Мужчина выехал из дома на лошади, чтобы проверить домашний скот, однако не вернулся. Из-за сильного тумана он потерял ориентир и не смог самостоятельно найти дорогу обратно.

Сегодня утром поисковая группа с участием сотрудников ДЧС, полиции и местных исполнительных органов обнаружила мужчину в 20 километрах от участка «Кос откел».